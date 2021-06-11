خالد الصاوي: هذا اللقب الأقرب لقلبي





كشف الفنان خالد الصاوي، عن أفضل الألقاب الذى يفضلها قائلًا: "لقب (الفنانون خالد الصاوى) أحبه جدا".





وأوضح أثناء استضافته فى برنامج مساء Dmc، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان ويذاع على قناة DMC،أنه يشارك فى مسلسل "أعمل إيه" مع المؤلف محمد الحناوي والمخرج أحمد عبد الحميد





وأشار إلى أن هذا العمل يعد أول عمل يجمعهم الثلاثة بعد مسلسل "خاتم سليمان".





وتمنى الصاوي، من جانبه أن يحظى العمل على نفس النجاح الذي حققه مسلسل "خاتم سليمان".



