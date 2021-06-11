الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها على "فيسبوك"، عن تحسن تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد بداية من اليوم الجمعة.





حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا لطيف شمالا معتدل جنوبا ليلا.





ونوهت بأن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



