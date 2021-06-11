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"التنمية المحلية": ضخ 12 مليار جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية بالصعيد (فيديو)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:50 ص
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة ضخت 12 مليار جنينه ضمن برنامج تنمية الصعيد من خلال 3703 مشاريع لرفع كفاءة البينة التحتية من الصرف الصحي، ومحطات مياه وكهرباء وغيرها من أجل تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم إنشاء العديد من محطات تحلية المياه ورصف العديد الطرق وإنارتها وتدريب العديد من الكوادر البشرية بالإدارات المحلية لتطوير العنصر البشري، مؤكدا على دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبًا للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: طرحنا العديد من المشروعات في جميع محافظات الجمهورية من بينها حياة كريمة ومنظومة النظافة مع تحديد آلية التنفيذ والتخطيط لها.

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