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محافظ الشرقية: توفير وحدات سكنية لـ154أسرة تعاني التشرد (فيديو)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:26 ص
ممدوح غراب محافظ الشرقية
ممدوح غراب محافظ الشرقية
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كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن ضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، لافتا أنه يتم وضع لجان لفحص ومعاينة محل الواقعة والوقوف على ملابساتها ووضع حلول لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم حل 8 مشكلات خلال عقد اللقاء الأسبوعي ببعض المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لها من بينها العلاج على نفقة الدولة.

وتابع محافظ الشرقية، تم توفير وحدات سكنية لـ 154 حالة، لافتا أن هناك العديد من الحالات كانت غير ليست لديها القدرة على شراء أثاث وبالفعل تمت مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وبعض الجمعيات الخيرية.

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