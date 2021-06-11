محافظ الشرقية: توفير وحدات سكنية لـ154أسرة تعاني التشرد (فيديو)

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن ضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، لافتا أنه يتم وضع لجان لفحص ومعاينة محل الواقعة والوقوف على ملابساتها ووضع حلول لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.





وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم حل 8 مشكلات خلال عقد اللقاء الأسبوعي ببعض المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لها من بينها العلاج على نفقة الدولة.



