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هالة عبدالقادر: المجتمع لا يرحم الأرملة أو المطلقة (فيديو)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:51 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة هالة عبد القادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، إن المرأة المزواجة هي صفة "سلبية"، لأن كلمة مزواجة تعني متعددة العلاقات بدون أسباب، لمجرد التغيير فقط ليس أكثر.

وأضافت عبدالقادر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة التي لم يحالفها الحظ وانفصلت عن زوجها أو توفي مثلا وتزوجت مرة أخرى فهي ليست مزواجة، وهذه تعد حالة طبيعية جدا.

وتابعت مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أن المجتمع يحكم على المرأة التي تزوجت مرة واحدة وانفصلت عن زوجها أو مات، بأنه لا يجوز لها الزواج مرة أخرى، وهو الأمر الذي قد يدفع المرأة للزواج مرة أخرى للهرب من كلمات المجتمع الذي لا يرحم المرأة التي أصبحت أرملة أو مطلقة، مردفة أن المرأة التي تتزوج مرة أخرى تبحث عن الأمان والهدوء والطمأنينة

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