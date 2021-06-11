هالة عبدالقادر: المجتمع لا يرحم الأرملة أو المطلقة (فيديو)

قالت الدكتورة هالة عبد القادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، إن المرأة المزواجة هي صفة "سلبية"، لأن كلمة مزواجة تعني متعددة العلاقات بدون أسباب، لمجرد التغيير فقط ليس أكثر.





وأضافت عبدالقادر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة التي لم يحالفها الحظ وانفصلت عن زوجها أو توفي مثلا وتزوجت مرة أخرى فهي ليست مزواجة، وهذه تعد حالة طبيعية جدا.



