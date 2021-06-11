أخصائية أسرية: إحساس المرأة المطلقة بالذنب يدمر حياتها (فيديو)

قالت الدكتورة هالة عبد القادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، إن نظرة المجتمع للمرأة المطلقة أو التي توفى زوجها بها ظلم شديد، لأن الجميع يطالبها بعدم الزواج والاكتفاء بتربية أبنائها فتواجه العديد من الانتقادات حالة ارتباطها.. متسائلة أليس من حق المرأة الارتباط مثل الرجل؟





وأضافت عبدالقادر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك نساء لا ينصفهن الحظ في اختيار الزوج المناسب فتنتهي حياتهن بالطلاق وهنا قلة من المجتمع يراها مذنبة بخلاف الحقيقة لأنه لا يحظى بترحاب أو قبول اجتماعي كبير.



