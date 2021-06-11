هالة عبدالقادر: الأم مصدر الأمان لأولادها وزواجها الثاني يخلق أزمة لديهم

قال الدكتور هشام أحمد رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الرجل إذا كان لديه مهارات الاحتواء النفسي وحل المشاكل سيستطيع التعامل مع المرأة صغيرة العقل، من خلال اعتبارها كأنها طفلته وليس زوجته.





بينما قالت الدكتورة هالة عبدالقادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، إن الأم مصدر الأمان لأولادها سواء كانوا صبيان أو بنات، وبالتالي فإن الكلام عن زواج الأم الثاني يشكل أزمة كبيرة في حياة الأبناء، عكس الأب الذي يكون موجودا أيضا ولكن بشكل أقل نظرا لعمله وانشغاله بمسؤوليات الحياة.





وتابعت، إن نظرة المجتمع للمرأة المطلقة أو الأرملة بها ظلم شديد، لأن الجميع يطالبها بعدم الزواج والاكتفاء بتربية أبنائها فتواجه العديد من الانتقادات حالة ارتباطها.



