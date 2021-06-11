أستاذ طب نفسي: التسرع والاندفاعية يؤديان إلى فشل الزوجة في حياتها الأسرية

قال الدكتور هشام أحمد رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن مهارة حل المشاكل الأسرية تقي الشباب من الإدمان وتحسن الحياة الزوجية بين الشريكين، بالإضافة إلى تعلم مهارة التعلم مع الإحباط.





وأضاف رامي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على الفتاة عدم الانبهار بالرجل وما يطلق عليه مظاهر الخداع الخارجية لافتا أن إطالة فترة الخطوبة قبل الزواج تعد أحد العوامل الرئيسية في نجاح الحياة الزوجية.



