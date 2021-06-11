أستاذ طب نفسي: إطالة فترة الخطوبة تساهم في نجاح الحياة الزوجية

طالب الدكتور هشام أحمد رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، الأسر المصرية بضرورة إطالة فترة الخطوبة للتعرف الشاب والفتاة على بعضهما بشكل كامل ومعرفة كلا منها صفات الآخر ومدى قدرته على تحملها.





وأضاف الدكتور هشام رامي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المرأة التي ترغب في الطلاق بصفة مستمرة تعاني من عدم توازن نفسي واندفاعية وعدم قدرة على تحمل الاحباطات والملل السريع.



