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أستاذ طب نفسي: إطالة فترة الخطوبة تساهم في نجاح الحياة الزوجية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:55 ص
بوابة الفجر
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طالب الدكتور هشام أحمد رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، الأسر المصرية بضرورة إطالة فترة الخطوبة للتعرف الشاب والفتاة على بعضهما بشكل كامل ومعرفة كلا منها صفات الآخر ومدى قدرته على تحملها.

وأضاف الدكتور هشام رامي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المرأة التي ترغب في الطلاق بصفة مستمرة تعاني من عدم توازن نفسي واندفاعية وعدم قدرة على تحمل الاحباطات والملل السريع.

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، يوجد بعض الحالات لا تريد الاستقرار وتفضل الزواج أكثر من مرة مما يؤدي إلى إصابتهم بحالة اكتئاب، مضيفا، بعض الأشخاص يرفضون الاعتراف بالمرض النفسي لديهم فهم يعانون من اضطراب في سمات الشخصية.

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