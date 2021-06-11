أستاذ بـ"الدعوة الإسلامية": الأصل في الزواج الاستقرار.. والطلاق في أضيق الحدود

قال الدكتور عادل محمود المراغي، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد النور بالعباسية، إن الأصل في الزواج هو الاستقرار، ونلجأ للطلاق في أضيق الحدود، والنبي محمد قال: "لا تطلق المرأة إلا بريبة".





وأضاف عادل محمود خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة، فالرجال شقائق النساء، والرسول محمد قال عن المزواج: "إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من النساء".



