خبيرة أسرية توضح كيفية تعامل الرجل مع زوجته التي لا تحترمه

كشف الدكتورة إيمان الريس استشاري التربية والأسرية، العديد من الطرق التي يمكن للرجل القيام بها من أجل التغلب على مشكلة عدم احترام زوجته له وإعادة تأهيل سلوكها وتقويمها بشكل سليم لاستمرار الحياة الزوجية بينهما.





وأضافت استشاري التربية والأسرية، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب على الرجل عدم مبادرة المرأة ومجارتها في الإهانة حال تطاله عليها ويجب عليه الانسحاب بهدوء وبعد وقت يبدأ في الحديث معها.



