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خبير أسري: عدم احترام الزوجة لزوجها يرجع لنشأتها
الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:00 ص
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قال محمد زناتة، محامي ومتخصص في شؤون الأسرة، إن عدم احترام الزوجة لزوجها يرجع لتربيتها في منزل والديها، موضحا أن "الحماة" تريد أن تقود ابنتها زوجها في الحياة الزوجية، وكذلك ابنها يقود زوجته.
وأضاف المتخصص في شؤون الأسرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الأم غالبا لا تطلب من ابنتها الامتثال أو الالتزام مع زوجها، قائلا: "الأم بتقول لبنتها متسمعيش كلامه وكلامك هو اللي يمشي وكده".
وتابع، أن الرجل الذي يراعي أسرته ويهتم بها، ويأخذ رأي زوجته في كل الأمور "شخصيته مش ضعيفة"، موضحا أن الحل في مثل هذه الحالات هو التربية من النشأة في الأساس، ومن المفترض أن الرجل هو الحاكم في المنزل و"كلامه لازم يمشي".
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