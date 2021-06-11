خبير أسري: عدم احترام الزوجة لزوجها يرجع لنشأتها

قال محمد زناتة، محامي ومتخصص في شؤون الأسرة، إن عدم احترام الزوجة لزوجها يرجع لتربيتها في منزل والديها، موضحا أن "الحماة" تريد أن تقود ابنتها زوجها في الحياة الزوجية، وكذلك ابنها يقود زوجته.





وأضاف المتخصص في شؤون الأسرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الأم غالبا لا تطلب من ابنتها الامتثال أو الالتزام مع زوجها، قائلا: "الأم بتقول لبنتها متسمعيش كلامه وكلامك هو اللي يمشي وكده".



