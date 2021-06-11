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مشادة على الهواء ببرنامج "هي وهما" بسبب عدم احترام الزوجة لزوجها

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
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نشبت مشادة على الهواء خلال مداخلة هاتفية بين الدكتورة إيمان الريس استشاري التربية والأسرية ومحمد زناتة المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم بسبب بسبب عدم احترام الزوجة لزوجها.

وقال محمد زناتة المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، يجب على الزوج تحذير زوجته ولفت نظرها إلى معاملتها السيئة معه، لافتا إلى أن زوجته إذا كررت عدم احترام له وخاصة أمام الناس فهو أمر لا يمكن السكوت عليه ويؤدي مباشرة إلى طلاقها.

من جهتها ترى الدكتورة إيمان الريس استشاري التربية والأسرية، أن المرأة يجب عليها أن تعي جيدا أن من يقود الحياة الأسرية هو الرجل، الأمر الآخر يجب أن يكون هناك حوار مشترك بينهما قبل اتخاذ أي قرار قد يضر بمصلحة استمرار الحياة بينهما.

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