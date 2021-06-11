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دعاء عباس: المشكلات في محكمة الأسرة سببها اختيار الشريك الخاطئ

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
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قالت دعاء عباس، رئيس مجلس إدارة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن المشكلات الكثيرة الموجودة في محكمة الأسرة جاءت بسبب الاختيار الخاطئ لشريك الحياة الزوج أو الزوجة.

وأضافت دعاء عباس، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنه لحياة ناجحة بين الزوجين، يجب على المرأة أثناء فترة الخطوبة ألا تقوم بالتمثيل على خطيبها وتكون على طبيعتها في التعامل معه، والمعيار الأخلاقي أساس النجاح.

وتنصح الخبيرة الأسرية أن تكون مدة الخطوبة طويلة، لا تقل عن عام، لدراسة الطرفين ومعرفة كل منها للآخر بشكل جيد وقبل الزواج، مع العلم أنه يجب أن يتم وضع الطرفين أو أن يمر الطرفان بالضغط لظهور كل منهما على حقيقته أمام الآخر.

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