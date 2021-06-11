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متخصص في شئون الأسرة يوضح أسس اختيار شريك الحياة المناسب

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
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قال مصطفى العطار المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الحياة الأسرية ليست صراع بين الرجل والمرأة، لافتا أن العناد والأنانية لدي المرأة تدمر الحياة الزوجية.

وأضاف مصطفى العطار، خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الرجل يجب عليه أن يحسن اختيار شريكة حياته من حيث الأهل والأخلاق والمعاملة الحسنة.

وتابع المتخصص في شئون الأسرة، يجب على الرجل البحث عن صفات حقيقية في شريك الحياة فلا تبحث عن الشكل لأن الشكل زائل، بالإضافة إلى اختبارها فى مواقف حقيقية تستطيع من خلالها أن تكتشفها.

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