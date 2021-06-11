متخصص في شئون الأسرة يوضح أسس اختيار شريك الحياة المناسب

قال مصطفى العطار المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الحياة الأسرية ليست صراع بين الرجل والمرأة، لافتا أن العناد والأنانية لدي المرأة تدمر الحياة الزوجية.





وأضاف مصطفى العطار، خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الرجل يجب عليه أن يحسن اختيار شريكة حياته من حيث الأهل والأخلاق والمعاملة الحسنة.



