عليكم بالصدق.. الإعلامي زين العابدين خليفة يوجه عدة نصائح للمقبلين على الزواج

قال الإعلامي زين العابدين خليفة، إن أمور الزواج اختلفت الآن عن السنوات الماضية، فيجب على الرجل الذي يتقدم لخطبة فتاة السؤال عن أخلاقها وأسرتها بعناية فائقة من أجل بناء أسرة على أساس صحيح وبشكل سليم.





وأضاف الإعلامي زين العابدين خليفة، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، المجتمع الآن يفتقد الكثير من الضمير والأخلاقيات وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق في الآونة الأخيرة.



