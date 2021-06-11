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عليكم بالصدق.. الإعلامي زين العابدين خليفة يوجه عدة نصائح للمقبلين على الزواج
الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:04 ص
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قال الإعلامي زين العابدين خليفة، إن أمور الزواج اختلفت الآن عن السنوات الماضية، فيجب على الرجل الذي يتقدم لخطبة فتاة السؤال عن أخلاقها وأسرتها بعناية فائقة من أجل بناء أسرة على أساس صحيح وبشكل سليم.
وأضاف الإعلامي زين العابدين خليفة، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، المجتمع الآن يفتقد الكثير من الضمير والأخلاقيات وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق في الآونة الأخيرة.
وتابع الإعلامي زين العابدين خليفة، الصدق والصراحة بين العائلتين قبل الزواج يعد أحد أهم أسباب ومقومات نجاح الحياة الأسرية بين الزوجين لأنها أسست على الشفافية والنزاهة.
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