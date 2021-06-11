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للفتيات عند اختيار شريك حياتك ابتعدي عن هؤلاء الرجال

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:05 ص
بوابة الفجر
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قالت دعاء عباس، رئيس مجلس إدارة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إنه يجب على المرأة الحذر والابتعاد عن الرجل سليط اللسان والبخيل والذي يضربها، وكذلك الرجل "صاحب العين الفارغة"، أي الذي لا يكتفي بفتاة واحدة.

وأضافت دعاء عباس، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنه لا يوجد شخص يستطيع تغيير آخر، فمثلا نجد من يقول إنه سيغير زوجته بعد الزواج وكذلك الزوجة، وهو أمر غير صحيح، موضحة "مفيش حد بيتغير"، لأن الطبع يغلب التطبع.

وتابعت، أنه للوصول لحياة مستقرة يجب أن يقدم الطرفان بعض التنازلات ومحاولة تغير أنفسهم، مثل لو كانت الزوجة عصبية يجب عليها أن تحد من هذا الأمر، وتعامل زوجها بطريقة جيدة، وهكذا في بقية أمور الحياة الزوجية.

وفي ذات السياق، نصحت الخبيرة الأسرية أن تكون مدة الخطوبة طويلة، لا تقل عن عام، لدراسة الطرفين ومعرفة كل منها للآخر بشكل جيد وقبل الزواج، مع العلم أنه يجب أن يتم وضع الطرفين أو أن يمر الطرفان بالضغط لظهور كل منهما على حقيقته أمام الآخر.

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