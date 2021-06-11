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خبير أسري: الزواج عبادة والخطوبة أول درجة فيها.. فيديو

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:05 ص
بوابة الفجر
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قال مصطفى العطار، المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الزواج عبادة والخطوبة أول درجات العبادة، وهو عقد بين شخصين للزواج بشروط، ولا بد أن تكون الشروط صحيحة وسليمة، لأن لو البدايات صحيحة النهايات ستكون فيها بركة، وذلك لأن الزواج بركة ورحمة.

وأضاف مصطفى العطار خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن فترة الخطوبة موجودة لإدراك ومعرفة شخصية الطرف الآخر قبل الزواج، وبالتالي يجب التخلي عن الصفات السيئة قبل الزواج، كالعصبية على سبيل المثال.

وتابع: أن أحد الصالحين حينما أراد أن خطبة فتاة، توجه إليها وقال لها إن بي عيبا في خُلقي، فإن صبرتي فبها ونعم، وإن لم تصبري أغرك أي أخدعك، فقالت له أشد منك عيبا من أحوجك إلى هذا العيب.

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