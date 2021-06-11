Advertisements

دعاء عباس: قرار اختيار شريك الحياة أصعب قرار يواجهه الإنسان في حياته

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:07 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قالت دعاء عباس، رئيس مجلس إدارة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن التصرفات الشخصية يعتمد عليها نجاح الحياة الزوجية بين الشريكين، لافتة أن المشكلات الكثيرة الموجودة في محكمة الأسرة جاءت بسبب الاختيار الخاطئ لشريك الحياة الزوج أو الزوجة.

وأضافت دعاء عباس، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، قرار اختيار شريك الحياة من أصعب القرارات التي يواجهها الإنسان في حياته، لذلك يجب عليه تحري بعض الصفات عن اختيار شريك الحياة منها الأخلاق وعدم الكذب واحترام الكلمة والقبول.

وتابعت دعاء عباس، يجب على الرجل اختيار المرأة المطيعة، وليست عنيدة وتتسم بالهدوء ولديها طموح وأهداف للمستقبل، كما يجب تحديد الصفات التي يحب كل طرف أن تكون متوفرة في شريك العمر.

أخبار تهمك

يوفنتوس يتحرك لاستعادة لاعبه من برشلونة في الصيف

منذ أقل من ساعتين

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 10 ساعة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 12 ساعة

بالتردد.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ يوم

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يعرقل رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

10:08 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا