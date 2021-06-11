دعاء عباس: قرار اختيار شريك الحياة أصعب قرار يواجهه الإنسان في حياته

قالت دعاء عباس، رئيس مجلس إدارة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن التصرفات الشخصية يعتمد عليها نجاح الحياة الزوجية بين الشريكين، لافتة أن المشكلات الكثيرة الموجودة في محكمة الأسرة جاءت بسبب الاختيار الخاطئ لشريك الحياة الزوج أو الزوجة.





وأضافت دعاء عباس، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، قرار اختيار شريك الحياة من أصعب القرارات التي يواجهها الإنسان في حياته، لذلك يجب عليه تحري بعض الصفات عن اختيار شريك الحياة منها الأخلاق وعدم الكذب واحترام الكلمة والقبول.



