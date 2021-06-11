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للفتيات قبل الارتباط.. روشتة خبير أسري لاختيار الشريك المناسب

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:07 ص
بوابة الفجر
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قال مصطفى العطار، المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الزواج إيجاب وقبول، وبالتالي إذا كان الشخص رافضا للشريك فلا يستطيع أحد إجباره على ذلك.

وأضاف مصطفى العطار خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إنه هناك صفات إذا توفرت في الراجل يجب عليها الابتعاد عنه فورا وعدم الارتباط به، مثل خيانة الأمانة والكذب والغدر في العهد والفجر في الخصام، موضحا إن الزواج عادة والخطوبة أول درجات العبادة، وهو عقد بين شخصين للزواج بشروط، ولا بد أن تكون الشروط صحيحة وسليمة، لأن لو البدايات صحيحة النهايات ستكون فيها بركة، وذلك لأن الزواج بركة ورحمة.

وتابع، إن فترة الخطوبة موجودة لإدراك ومعرفة شخصية الطرف الآخر قبل الزواج، وبالتالي يجب التخلي عن الصفات السيئة قبل الزواج.

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