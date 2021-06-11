أسعار اللحوم عند الجزارين ومنافذ التموين اليوم الجمعة 11-6-2021

رصد تقرير اتحاد الغرف التجارية استقرار أسعار اللحوم خلال شهر مايو الماضي واستمراره اليوم الجمعة، حيث استقر سعر كيلو "الكندوز البلدي" عند 130 جنيه،وكيلو "البتلو" عند 140 جنيه،و"اللحم الجملي" عند 110 جنيهات للكيلو،و"اللحم البرازيلي المجمد" عند 70 جنيه للكيلو،و"الكبدة البرازيلي" عند 45 جنيها للكيلو .، مع وجود ترقب لأسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجاءت الأسعار على النحو التالي:





وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.





وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.





واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.





وقال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن هناك زيادة على أسعار اللحوم بسبب الزيادة على أسعار اللحوم المستوردة من الهند والبرازيل بسبب كورونا، مما ادى لزيادة الاقبال على اللحوم الحية، وهذا أدى لرفع الاسعار، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تبدوا طبيعية في ظل الاقتراب من عيد الاضحى

وتابع "البسومي"، أن المواطن عليه أن يقوم بشراء اللحوم من الجزار الذي يتعامل معه، خلاف ضرورة ان تكون اللحوم عليها ختم المجزر، وتاريخ ذبح الحيوان، لكي تكون اللحوم سليمة.

وأشار إلى أن لون اللحمة البلدي معروف، ويمتاز بالأحمر الوردي وليس الداكن، كما ان هناك ضرورة لعدم وجود أي روائح معقبًا: "أسعار اللحوم تتراوح ما بين 120 لـ150 جنيه بزيادة 10 جنيهات عن العام الماضي".









ونفى الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع أسعار اللحوم في منافذ التموين، مؤكدا أنها مستقرة عند 65 جنيها لكيلو للحوم المجمدة و85 جنيها للحوم الطازجة.







