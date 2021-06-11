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"G7" تنوي التبرع بمليار جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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توقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن تتفق مجموعة السبع على التبرع بمليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للدول الفقيرة بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل.
ودعا جونسون بالفعل قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، التي تنطلق قمتها،اليوم الجمعة، إلى التعهد بتطعيم العالم بأسره باللقاحات الواقية من فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن تتعهد المجموعة بالتبرع بمليار جرعة خلال قمتها التي تستمر ثلاثة أيام في منتجع كاربيس باي الإنجليزي المطل على البحر.

وقال جونسون إن بريطانيا ستقدم ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات الفائضة لديها إلى الدول الأفقر حالا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنه "نتيجة لنجاح برنامج اللقاح في المملكة المتحدة، نحن الآن في وضع يسمح لنا بمشاركة بعض جرعاتنا الفائضة مع من يحتاجونها... وبذلك نتخذ خطوة كبيرة نحو هزيمة هذه الجائحة إلى الأبد".

وجاء هذا التصريح بعد ساعات فقط من تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتبرع بـ500 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر". 

ووصفت بعض جماعات النشطاء هذه الخطة بأنها تشبه إلقاء قطرة في المحيط حيث تقدر منظمة أوكسفام أن ما يقرب من 4 مليارات شخص سيعتمدون على برنامج كوفاكس للحصول على اللقاحات، وهو برنامج يوزع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وتسبب وباء كورونا في مقتل حوالي 3.9 مليون شخص في العالم، وأضر كثيرا بالاقتصاد العالمي، حيث تم الاعلان عن إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين في نهاية عام 2019.

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