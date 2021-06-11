أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 11-6-2021

استقرت أسعار الخضراوات في مصر اليوم الجمعة، حيث كشف تقرير اتحاد الغرف التجارية عن تراجع أسعار كيلو الطماطم خلال شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الكيلو 3.5 جنيه مقابل 5 جنيهات خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض بلغ 30%، كما انخفضت أسعار "البصل الأبيض الذهبي" بنحو 12% لتسجل 3.5 جنيه مقابل 4 جنيهات،وشهدت أسعار كيلو "الباذنجان الأسود الرومي انخفاضا بنحو 20 % مسجلا 4 جنيهات مقابل 5 جنيهات خلال مايو 2020، كما انخفض سعر كيلو "الفلفل الأخضر" بنحو 23%ليسجل 5 جنيهات مقابل 6.5 جنيه للكيلو، وانخفض سعر"الموز البلدي" بنسبة 17% ليسجل 10 جنيهات للكيلو مقابل 12 جنيها .





وأوضح التقرير أن أسعار "البطاطس" ارتفعت بنحو 43% ليبلغ سعر الكيلو 5 جنيهات مقابل 3.5 جنيه، كما زاد سعر"الخيار" بنسبة 30% ليسجل خلال الشهر الماضي 6.5 جنيه للكيلو مقابل 5 جنيهات ، وشهدت أسعار"الليمون" ارتفاعا بنسبة 25% ليبلغ سعر الكيلو 25 جنيها مقابل 20 جنيه،كما زاد سعر كيلو"الجزر" بنسبة 33% ليسجل 4 جنيهات مقابل 3 جنيهات في مايو 2020.





فيما استقر سعر كيلو"الثوم البلدي الأبيض" عند 15 جنيها، ،و"الكوسة الحشو" عند 6.5 جنيه، والتفاح الأصفر" متوسط الحجم المستورد عند مستوى 20 جنيه ، وتنشر أسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور، وجاءت على النحو التالي:





أسعار الخضار في مصر





سعر الطماطم من 3 :7 جنيهات للكيلو





سعر البطاطس من 1.5: 2.7 جنيه للكيلو





سعر البصل من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو





سعر الكوسة من 1.5: 3 جنيهات للكيلو





سعر الجزر من 1: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الفاصوليا من 2: 4 جنيهات للكيلو





سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو





سعر الباذنجان رومي من 1: 2 جنيه للكيلو





سعر الباذنجان أبيض من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الفلفل رومي بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل حامى صوب 2: 3 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 10: 20 جنيها للكيلو





سعر الملوخية من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الخيار صوب من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو





سعر الخيار بلدي من 1.5: 3 جنيهات للكيلو





سعر الباميا من 12 إلى 18 جنيها للكيلو





سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو





سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو





سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو





سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو





سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو





سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو





سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو





سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة





سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة





سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة



