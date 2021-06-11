أسعار منتجات الألبان (الزبدة، المسلى، الجبن بأنواعها) اليوم الجمعة 11-6-2021

استقرت أسعار الألبان ومنتجاتها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن شهدت تباين خلال شهر مايو حيث أشار تقرير اتحاد الغرف التجارية إلى استقرار أسعار الألبان حيث سجل سعر لتر " اللبن المعبأ " 13 جنيها وهو نفس مستواه في مايو 2020، كما استقر سعر لتر "اللبن الجاموسي السائب"عند 12 جنيها،وحافظت أسعار الأجبان على استقرارها حيث سجل سعر كيلو الجبن الأبيض الثلاجة 40 جنيه وكيلو"الجبن الخزين" عند 60 جنيه، وكيلو الجبن الرومي عند 96 جنيها ، وحافظت أسعار الزبادي زنة (125 جرام) على مستواها عند 3 جنيهات.





وسجلت أسعار الزبدة ارتفاعات ،حيث زاد كيلو الزبدة الصفراء النيوزيلاندي بنحو22% لتبلغ 110 جنيهات مقابل 90 جنيه،وكيلو "الزبدة البلدي الجاموسي" ارتفع بنحو5% ليسجل 100 جنيه مقابل 95 جنيها في مايو 2020.