موعد مباراة روسيا وبلجيكا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يستعد عشاق كرة القدم لبداية بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث ستبدأ المسابقة اليوم الجمعة 11 يونيو، وستقام هذه النسخة في 12 دولة.





ويلتقي منتخب بلجيكا، مع نظيره روسيا، يوم السبت 12 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.





وتقام البطولة في 12 مدينة كالتالي :-





أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (اسكتلندا)، ميونخ (ألمانيا)، بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.



