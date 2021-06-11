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بعد العروض الخليجية المغرية.. نجم الأهلي يحسم موقفه النهائي من الرحيل

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الأهلي معرفة موقف النجم الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة بعدما تلقى اللاعب عدة عروض خليجية للرحيل عن القلعة الحمراء.

ديانج يرفض الرحيل عن الأهلي

واستقر النجم الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على رفض مناقشة أى عروض خليجية للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وكان مسؤولو القلعة الحمراء قد تلقوا عدة عروض لرحيل النجم الدولي المالي آليو ديانج للاحتراف في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أبدى اللاعب رغبته في الرحيل إلى الاحتراف الأوروبي.

من جانبه كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء لا يمانعوا بيع المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر حال وصول عرض خارجى بقيمة مالية تتخطى الستة ملايين دولار.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم النجم الدولي المالي آليو ديانج بالرحيل لأكثر من نادى أوروبى بضم اللاعب مثل رين الفرنسي وجالاتا سراى التركي.

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نجم الأهلى رحيل الاهلي ديانج

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