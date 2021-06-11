ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي السابق على أنباء اقترابه من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال ديباي في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"أركز فقط على مباراتنا ضد أوكرانيا في اليورو، لا أريد التحدث عن مستقبلي، أريد فقط أن أحظى ببطولة جيدة".





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ديباي رفض تجديد عقده مع ليون الذي ينتهي يوم 30 يونيو الحالي كما أن ديباي تلقى عرضا مغريا من يوفنتوس الإيطالي يزيد بقيمة 3 ملايين يورو سنويًا عن العرض الذي عرضه برشلونة على النجم الهولندي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك حالة من القلق داخل قلعة البلوجرانا من تكرار سيناريو فينالدوم مع ديباي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هولندا تفتتح مشوارها في بطولة أوروبا (يورو 2020) يوم الأحد المقبل أمام أوكرانيا وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية.



