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الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 11 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.

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