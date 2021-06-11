الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة









أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.