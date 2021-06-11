شريف إكرامي عن تصريح رمضان صبحي الشهير: "الطموح أنواع"

رد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز اف سي، على تصريحات رمضان صبحي عند انتقاله إلى الفريق السماوي بأنه جاء إلى هذا الفريق من أجل "الطموح".





وقال شريف إكرامي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير: "رمضان صبحي لم يتأثر بما حدث لأنه كان عارف انه ده هيحصل".





وعن علاقته بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، رد قائلا: "مليش أي دور في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز".





وواصل: "تصريح رمضان صبحي عن الطموح يُسأل عنه هو، مقدرش أقول يقصد إيه، الطموح أنواع".





واختتم: "بعد صفقات بيراميدز الناس قالت بس خلاص هينافس الأهلي على الدوري، ليه البعض تجاهل وجود نادي الزمالك".