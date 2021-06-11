لهذا السبب..رفع فيلم "للإيجار" من معظم دور العرض

رفع عدد كبير من دور العرض السينمائية فيلم "للإيجار"، وذلك بسبب ضعف إيراداته، حيث حقق الفيلم بعد ستة عشر يوماً على عرضه 125 ألف جنيهاً فقط.



فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال، بطولة خالد الصاوي، شيري، عادل، محمد سلام، ياسر الطوبجي، هايدي رفعت، عصام السقا، والفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي عن الوحدة والعزلة، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يُقيم بمدينة الإسكندرية، حيث يقوم بعرض إحدى غرف شقته للإيجار لكي يكسر الحالة النفسية التي يعاني منها بسبب الوحدة، ثم يختار شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليه الكثير من الغموض.



والفيلم تم عرضه لأول مرة في المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضور جمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وبحضور بطله الفنان محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال.