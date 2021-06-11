Advertisements

أوبل تطلق واحدة من أجمل سيارات الكروس الاقتصادية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements


كشفت أوبل عن تصميم سيارة Grandland الجديدة التي تستعد لإطلاقها في النصف الثاني من العام الحالي.
وتتميز السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم يوحي تصميمه بالحداثة والتطور، زينت الواجهة الأمامية فيه بألواح زجاجية شفافة تغطي شبك المبرد وتمتد مع إطارات المصابيح بشكل فريد.

وستمتاز هذه السيارة تبعا للخبراء بمنظومة إضاءة ممتازة تضمنها مصابيح أمامية خاصة جهز كل مصباح منها بـ 84 وحدة إضاءة تعمل بتقنية LED، كما حصلت هذه المصابيح على حساسات متطورة تتحكم بمستوى إضاءتها ليتناسب مع معدل الضوء في مكان تواجد المركبة.


وداخليا حصلت Grandland على مقاعد مريحة تتسع لخمسة ركاب، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وعلى أنظمة مولتيميديا موصولة بشاشة لمسية متطورة يمكنها الاتصال مع الهواتف الذكية لاسلكيا، فضلا عن نظام إضاءة داخلي مميز كما في سيارات Astra الحديثة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سياره جديدة اوبل

أخبار تهمك

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 14 ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 17 ساعة

بالتردد.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ يوم

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على أهم مميزات سيارة "المنصور" الجديدة "جراند لاند"

تعرف علي مواصفات وأسعار أوبل "جراند لاند"

ألفا روميو تزيح الستار عن سيارتها الاختبارية "Tonale"

ألفا روميو تُقدم "Tonale" الكروس أوفر الاختبارية بمعرض جنيف 2019 (صور)

بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات لادا "جرانتا" الكروس أوفر

"Lada Granta Cross" سيارة عائلية جديدة من لادا الروسية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

10:08 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا