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بعد تعرضه لإصابة.. موقف "بنزيما" من المشاركة مع فرنسا أمام ألمانيا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:23 ص
كريم بنزيما
كريم بنزيما
وكالات
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يرى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن كريم بنزيما، الذي أصيب في الركبة، في مباراة ودية الثلاثاء الماضي، سيشارك في افتتاح مشوار فرنسا في المجموعة السادسة لبطولة أوروبا أمام ألمانيا.

ويتدرب بنزيما، الذي خرج مصابا في انتصار بطل العالم 3-0 على بلغاريا، داخل القاعات، ومن المتوقع أن يكون جاهزا لمواجهة ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل في ميونيخ.

وستواجه فرنسا أيضا في المجموعة السادسة، المجر، والبرتغال، حاملة اللقب.

ويعتبر منتخب فرنسا، أكبر المرشحين للفوز بكأس أمم أوروبا 2020 (المؤجلة)، التي تفتتح منافساتها مساء اليوم الجمعة، بمواجهة بين إيطاليا وتركيا، وتستمر على مدار شهر كامل.

وكان من المفترض إقامة البطولة في صيف العام الماضي، إلا أنه تقرر تأجيلها للعام الحالي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

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لمنتخب الفرنسى كريم بنزيما

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