"سنفوز بالبطولات المحلية".. كارتيرون يوجه رسالة قوية إلى الأهلي





كشف باتريس كارتيرون عن طموحه مع نادي الزمالك في الموسم الحالي، خاصة أن هناك فترة توقف طويلة بعد أسابيع قليلة.





وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إنه يسعى للفوز في الثلاث مباريات المقبلة في الدوري المصري قبل فترة التوقف الطويلة للفريق من أجل الاستمرار بصدارة المسابقة متفوقا على الأهلي.





وأضاف المدرب الفرنسي أنه يسعى أيضاً للتتويج ببطولة الكأس مشدداً على أهميتها الكبيرة بالنسبة للفريق.





وأوضح كارتيرون أنه يعتمد في عمله على برامج تحليل الأداء، مؤكداً على أن متوسط الأداء الحالي للاعبين أفضل من الجيل الحاصل على الدوري في آخر نسخة للزمالك.





يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة بعد خوضه 25 مباراة، بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 19 مباراة فقط.



