Advertisements

"سنفوز بالبطولات المحلية".. كارتيرون يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:31 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements

كشف باتريس كارتيرون عن طموحه مع نادي الزمالك في الموسم الحالي، خاصة أن هناك فترة توقف طويلة بعد أسابيع قليلة.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إنه يسعى للفوز في الثلاث مباريات المقبلة في الدوري المصري قبل فترة التوقف الطويلة للفريق من أجل الاستمرار بصدارة المسابقة متفوقا على الأهلي.

وأضاف المدرب الفرنسي أنه يسعى أيضاً للتتويج ببطولة الكأس مشدداً على أهميتها الكبيرة بالنسبة للفريق.

وأوضح كارتيرون أنه يعتمد في عمله على برامج تحليل الأداء، مؤكداً على أن متوسط الأداء الحالي للاعبين أفضل من الجيل الحاصل على الدوري في آخر نسخة للزمالك.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة بعد خوضه 25 مباراة، بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 19 مباراة فقط.   

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ي الدوري المصري كارتيرون رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

بالتردد.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ حوالي 6 ساعات

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 12 ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ أقل من ساعة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ يوم

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

10:08 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا