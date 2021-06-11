مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة يكرم الفنان أحمد بدير





والمهرجان يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، والناقد السينمائى عصام زكريا ومن المقرر إقامته يوم16 وحتى 22 يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية.



ومن أبرز الفنانين الذين قدموا أفلاماً قصيرة الفنان أحمد بدير الذي قام ببطولة فيلم "موعد حياة" وهو من إخراج عمرو البهيدي، والفيلم شارك في ثلاث مهرجانات دولية، وحصل علي جائزة أفضل فيلم قصير بالهند وعلي جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا وحاز النجم أحمد بدير علي جائزة أفضل ممثل nominee في إنجلترا كما شارك أيضاً بمهرجان لندن السينمائي الدولي وحصل على إشادة موقع filmfreeway العالمي للمهرجانات، وتم إرسالها لصناع الفيلم حيث أكدوا فيها أن فيلم "موعد حياة" من بين أكثر الأعمال أختيارًا في المهرجانات ، وسوف يتم عرض الفيلم ويعقب العرض ندوه للفنان احمد بدير والتي سيتم خلالها تسليمه درع المهرجان.





ويعد مهرجان الإسماعيلي أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام1991.



قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22، إقامة احتفالية خاصة طوال أيام المهرجان لتكريم العديد من النجوم المصريين الذين قاموا ببطولة الأفلام القصيرة.