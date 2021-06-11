Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-6-2021

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، استقرارا فى الأسعار لتسجل أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك  بين 27-32 جنيها للكيلو، بينما تتراوح سعر الدواجن البلدى بين 32-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو. 
 
وتترواح أسعار الأبيض 27-28 جنيها في المزرعة بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة. 
 
 
وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، بينمااستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن. 


أوضح تقرير اتحاد الغرف التجارية أن سعر كيلو "الدجاج الحي الأبيض" استقر علي مستوي شهري  عند سعر 31 جنيها  بينما ارتفع علي معدل سنوي زاد بنحو 7% مقابل 29 جنيها في نفس الفترة من العام الماضي ، وسعر كيلو الدجاج الحلي البلدي ارتفع بنحو 8 % ليسجل 41 جنيها مقابل 37 جنيها، فيما استقرت أسعار كيلو صدور "دجاج مخلية" عند مستوى 70 جنيها،واستقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 42 جنيها،فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر الكبير زيادة بنسبة 36% لتبلغ 38 جنيها مقابل 28 جنيها. 

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 18 ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ ساعتين

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 21 ساعة

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالتردد.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ حوالي 11 ساعة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ يوم

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

10:08 م

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا