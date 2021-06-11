Advertisements

أمريكا تهدد إيران بعقوبات في حال نقلت سفنها أسلحة عبر الأطلسي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

هددت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بفرض عقوبات عليها في حال تبين أن هدف تحركات سفنها في المحيط الأطلسي يكمن في نقل أسلحة إلى دول أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "إذا كان يمثل ذلك محاولة لنقل أسلحة أو انتهاك الالتزامات الدولية بطريقة أو بأخرى، فإننا سنكون مستعدين للرد".

وأوضح برايس: "نحن على استعداد لاستخدام الآليات المتوفرة لدينا، بما في ذلك العقوبات، ضد أي أطراف تساعد على تقديم إيران أسلحة إلى شركائها، الذين يلجؤون إلى العنف، أو إلى القوات المدعومة من قبلها".

وفي وقت سابق من اليوم أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأميرال حبيب الله سياري، أن المدمرة "سهند‎" الحديثة والسفينة "مكران"، وهي ناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة عائمة، دخلتا مياه المحيط الأطلسي، دون الرسو في أي ميناء لتستمرا لاحقا مسارهما باتجاه شمال المحيط الأطلسي.

وفي 29 مايو نقلت صحيفة "بوليتيكو" أن الطرف الأمريكي ليس على علم دقيق بوجهة سير السفينتين الإيرانيتين في المحيط الأطلسي، لكنه يفترض أنهما متجهتان إلى فنزويلا، بينما أضافت المصادر أن الهدف وطابع الشحنة لا يزالان مجهولين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايران امريكا

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 12 ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 14 ساعة

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ حوالي 11 ساعة

بالتردد.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ يوم

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إيران تدق طبول الحرب.. طهران ترسل سفنها قبالة السواحل الأمريكية

إيران: سفننا ستبحر إلى المحيط الأطلسي قريبًا

البحرية الإيرانية: سفننا تبحر إلى الأطلسي قريبا

المحكمة العليا البرازيلية تأمر "بتروبراس" بتزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود

أمريكا: لا نتوقع انفراجة أو حوارا مباشرا مع إيران في محادثات فيينا

أمريكا تؤكد التزامها بإعادة قواتها من أفغانستان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

10:08 م

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا