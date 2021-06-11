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محمد عبد الواحد: ساسي أحدث طفرة في وسط ملعب الزمالك.. ورحيله خسارة كبيرة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة ولاعب الزمالك السابق، أن رحيل ساسي عن الأبيض خسارة كبيرة للفريق.

وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رحيل فرجاني ساسي خسارة كبيرة جدا للزمالك ، اللاعب أحدث طفرة في وسط ملعب الفريق".

وأكمل: "الزمالك سيفقد قوة جبارة في وسط الملعب برحيله".

وأتم: "طلب ساسي مبلغ كبير للتجديد طبيعي، هذه هى كرة القدم".

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وسط ملعب الز ساسي أحدث طفرة

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