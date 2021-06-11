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مانشستر يونايتد يكثف مفاوضاته من أجل ضم جادون سانشو

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن فتح مانشستر يونايتد خط مفاوضات من أجل ضم جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق وحاول الشياطين الحمر ضم اللاعب الإنجليزي طوال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يفشل في التوصل إلى اتفاق مع ناديه.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن "بيلد" الألمانية، فإن تقدم اليونايتد بعرضه الأول لضم سانشو والذي بلغ قيمته 60 مليون إسترليني".

وأضاف:"ولكن من المرجح ألا يكون ذلك العرض كافيًا لاقناع الفريق الألماني بالتخلي عن خدمات لاعبه الدولي الإنجليزي خلال الميركاتو القادم".

ويريد دورتموند في الحصول على ما لا يقل عن 78 مليون إسترليني، إلى جانب وضع بعض الإضافات الأخرى في العقد، للموافقة على رحيل سانشو.

والجدير بالذكر أن مسؤولو دورتموند يعرفون أنهم في موضع قوي للتفاوض، خاصة أن مانشستر يونايتد لا يحتمل أي إخفاقات أخرى في سوق الانتقالات، بعد الفشل في إتمام الصفقة الموسم الماضي.

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مانشستر يونايتد يكثف مانشستر يونايتد أجل ضم جادون سانشو

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