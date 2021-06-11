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مانشستر يونايتد يكثف مفاوضاته من أجل ضم جادون سانشو
الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:01 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن فتح مانشستر يونايتد خط مفاوضات من أجل ضم جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وسبق وحاول الشياطين الحمر ضم اللاعب الإنجليزي طوال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يفشل في التوصل إلى اتفاق مع ناديه.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن "بيلد" الألمانية، فإن تقدم اليونايتد بعرضه الأول لضم سانشو والذي بلغ قيمته 60 مليون إسترليني".
وأضاف:"ولكن من المرجح ألا يكون ذلك العرض كافيًا لاقناع الفريق الألماني بالتخلي عن خدمات لاعبه الدولي الإنجليزي خلال الميركاتو القادم".
ويريد دورتموند في الحصول على ما لا يقل عن 78 مليون إسترليني، إلى جانب وضع بعض الإضافات الأخرى في العقد، للموافقة على رحيل سانشو.
والجدير بالذكر أن مسؤولو دورتموند يعرفون أنهم في موضع قوي للتفاوض، خاصة أن مانشستر يونايتد لا يحتمل أي إخفاقات أخرى في سوق الانتقالات، بعد الفشل في إتمام الصفقة الموسم الماضي.
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