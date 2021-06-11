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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11-6-2021 في سوق العبور

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم جمعة، حيث سجلت أسعار البلطي المزارع "1"، لتتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو مقابل 21-23 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع "2"  بين 20-22 جنيها للكيلو مقابل 18-20 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو. 
 
واستقرت أسعار السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلى السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .
 
وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو ، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو. 

كشف تقرير اتحاد الغرف التجارية عن تراجع أسعار الأسماك خلال شهر مايو الماضي حيث انخفض سعر كيلو "البلطي الكبير" بنسبة 17% ليسجل 25 جنيها مقارنة بنحو 30 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت أسعار كيلو"البوري المتوسط" بنسبة 11% ليبلغ 40 جنيه مقابل 45 جنيها، كما تراجعت أسعار "الأسماك المجمدة" بنسبة 11% لتبلغ 40 جنيه للكيلو مقابل 45 جنيها ،فيما استقر سعر كيلو "التونة المفتتة" عند 12 جنيها.

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