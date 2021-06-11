تشييع جثمان عروسين وفتاة غرقا في ترعة بالشرقية







شيع أهالي عزبة صيام التابعة لقرية طحلة بردين بمركز الزقازيق في الشرقية جثمان عروسين وشقيقه العروس الذين لقوا مصرعهم إثر انقلاب السيارة التي كانوا يتسقلوها في مسيرة الزفاف بطريق الزقازيق - بلبيس وسقوطها داخل ممر مائي "مصرف" بقرية طحلة بردين.



وقال " م. ا" أحد شهود العيان أن الزفة كانت تضم نحو سيارتين ملاكي وعدد من الشباب يستقلون موتسكيلات وجميهم رافقوا العروسين بعد خروج العروس من أحد صالونات التجميل "كوافير" بمدينة الزقازيق.



وأشار إلى أنهم انطلقوا في مسيرة زفاف من الزقازيق وحتى قريتهم محل إقامتهم وأثناء سيرهم على طريق بلبيس_ الزقازيق انقلب سيارة العروسين داخل المصرف المار أمام قربة طحلة بردين. لافتا إلى أنه أثناء سقوط السيارة حاول مستقلوها فتح أبوابها للقفز منها ولكنهم لم يستطيعوا بسبب سرعة السيارة. فيما تم استخراج طفلين واستطاع السائق وهو زوج شقيقة العروس المتوفية الخروج.



وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد تلقي المركز بلاغا بانقلاب سيارة في زفة عرس بطريق الزقازيق - بلبييس أمام قرية طحلة بردين.



وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الحماية الدنية وتبين غرق العروسين وشقيقة العروس وهم في بداية العشرينات من عمرهم وتمكنت القوات من النتشال الجثامين وجرى نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة الي تولت التحقيق.



