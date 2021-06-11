عضو بـ"الشيوخ": تطور العلاقات المصرية الفرنسية نجاح لدبلوماسية القاهرة (فيديو)

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تطور العلاقات المصرية الفرنسية على مدار الأربع سنوات الأخيرة نجاح للدبلوماسية المصرية.

وأضاف "القط"، خلال لقا خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن فرنسا لها طبيعة خاصة في العلاقات معها بسبب ربطها الحريات وحقوق الإنسان في التعامل مع الدول.



