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عضو بـ"الشيوخ": تطور العلاقات المصرية الفرنسية نجاح لدبلوماسية القاهرة (فيديو)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تطور العلاقات المصرية الفرنسية على مدار الأربع سنوات الأخيرة نجاح للدبلوماسية المصرية.

وأضاف "القط"، خلال لقا خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن فرنسا لها طبيعة خاصة في العلاقات معها بسبب ربطها الحريات وحقوق الإنسان في التعامل مع الدول.

وأوضح أن عام 2017 شهد لهجة مختلفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغيرت قليلا في 2019، وانتقلت في 2020 بتصريحه إن باريس لن تربط حقوق الإنسان بالتعاون مع الدول، قبل أن يؤكد في 2021 أنه لا شروط للتعاون مع مصر.

وأكد أننا نحتاج أن نبرز التدرج في العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الفرنسية أيضا لها طبيعة خاصة في التعامل تشبه القوات المسلحة المصرية ثقافيا وجغرافيا في كثير من المعاملات.

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