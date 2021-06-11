مورينيو يبرم صفقة مميزة لروما

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي روما توصل لاتفاق مع الدولي السويسري، جرانيت تشاكا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي، فإن جرانيت تشاكا وقع على عقود انتقاله إلى روما الإيطالي، لمدة 5 سنوات.





ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الصفقة من 18 إلى 20 مليون يورو، وسيتم الإعلان الرسمي خلال أيام قليلة للغاية.





وانضم تشاكا إلى آرسنال في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، مقابل 45 مليون يورو، وخلال السنوات الماضية، فاز اللاعب السويسري مع الجانرز بـ 4 بطولات، 2 درع خيرية، و 2 كأس الاتحاد الإنجليزي.



