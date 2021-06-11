نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

تعرض الفنان سيد جبر إلى وعكة صحية شديدة، بعد تناوله للقاح كورونا، أدى ذلك إلى تدهور حالته الصحية، ونقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.



وكشفت شهد ابنة الفنان سيد جبر في تصريحات صحفية لها عن تفاصيل حالة والدها الصحية، مُضيفة :"بابا اتنقل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام، ودا كان بسبب إنه أخد مصل لقاح كورونا ومفيش حد نبهه إنه المفروض ياخد أدوية سيولة".



وأضافت قائلة:"هذا الأمر تسبب له في مضاعفات كبيرة تسببت في نقله إلى المستشفى وخضوعه لعدد من الفحوصات والتحاليل".



وفي سياق آخر، شارك الفنان سيد جبر مؤخرًا في مسرحية" سيد درويش "، وهي بطولة لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولي، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.