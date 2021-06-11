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الإسكان: الانتهاء من آخر لمسات المرحلة الأولى فى كورنيش المنصورة الجديدة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:57 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
الفجر الاقتصادي
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 قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش "ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال".

وأكد وزير الإسكان، أنه يتم تنفيذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، على أعلى مستوى، يليق بالمدينة، ليكون متنفسا ومتنزها للمواطنين على ساحل البحر المتوسط، إذ يمتد الكورنيش بطول 15 كم، ويتم تنفيذه على عدة مراحل، موضحا أن مدينة "المنصورة الجديدة" تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: "إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعى"، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية، ومدينة طبية، ومناطق للصناعات التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أنه جار بمدينة المنصورة الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 4.704 وحدات سكنية "196 عمارة"، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية "468 عمارة" مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ 1.149 فيلا "منفصلة – متصلة – شبه متصلة"، بها 2.103 وحدات، وتشمل "499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة".




وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تقع على مساحة 127 فدانا، وسيتم تشغيل عدد من كلياتها فى العام الدراسى المقبل، وتضم الجامعة "كلية القانون الدولى واقتصاد وإدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 - كليه حاسبات ومعلومات وكلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة وكليه علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعى - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة".
 

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