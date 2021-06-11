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فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:22 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
الفجر الرياضي
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حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التعليق على زميله في الفريق الأبيض بعد أن نشر الأخير تغريدة عبر تويتر.

وكان محمد عواد حارس مرمى الزمالك كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر" اليوم: "new number 13"، في إشارة إلى حصوله على الرقم 13 والذي كان يرتديه النجم فرجاني ساسي.

ورد على هذه التغريدة التونسي فرجاني ساسي : "Bro"، مع وضع علامة قلبين ليأتي الرد سريعا من عواد بنفس الطريقة.

وكان فرجاني ساسي أعلن رحيله عن الزمالك بعد فترة تألق كبيرة شهدت العديد من الألقاب رفقة الفارس الأبيض.

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