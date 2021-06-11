وكيل "زراعة الفيوم" يشدد على توزيع تقاوي دوار الشمس على جميع الجمعيات (صور)

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعًا مع مديري الإدارات الزراعية والمكافحة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية وذلك بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس مصطفى عبد الظاهر مدير عام الإرشاد الزراعي والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي والمهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة والأستاذ إبراهيم مدير عام إدارة المحاصيل الزيتية والمهندسة شيماء مكتب وكيل الوزارة والأستاذة فاطمه جاد مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية بالفيوم





شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على مدير المكافحة بالمرور المستمر على الزراعات الصيفية والقطن ورصد اي إصابات بها وتوعية المزارعين باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة.





كما حث مصطفى على ضرورة الانتهاء وسرعة تحصيل تكاليف مقاومة القطن موسم 2020 حسب الفاكس الوارد من البنك والمسلم لمديري الإدارات صورة منه عن شهر بواقع (10.70) جنيه للقيراط الواحد عشرة جنيه وسبعون قروش بالإضافة إلى مبلغ (30 جنيه) لكل عميل وتبلغ تكاليف المقاومة عليه مبلغ ( 100 جنيه) فأكثر وتوريد المبالغ المحصلة لبنوك القرى أخر كل شهر علي حدة على أن يكون اخر موعد للتحصيل يوم الأحد القادم وكذلك الفحص المستمر لمساحات البساتين المصابة بالعفن الهبابى والمساحات المعالجة للبياض الدقيقى ولفحة الازهار وسوسه النخيل وعمل تقرير علاجات بها





وشدد أيضا على ضرورة الاهتمام بفحص جميع الزراعات لمعرفة هل بها إصابات بالدودة الجياشة من عدمه وإبلاغ المديرية عن أي جديد وسرعة اتخاذ الإجراءات حسب توصيات الوزارة وأيضا حصر مساحات القطن المنزرع علي الطبيعة بالتجاور وإحضار محاضر تركيب المصائد بالقطن حسب الوحدات كل وحدة عدد 2 مصيدة بالإضافة إلى مصائد العوائل بالبرسيم المستديم واستكمال سجل المصائد يوميا بالإضافة إلى تركيب المصائد الورقية ( قرنفليه ) التي يؤخذ عليها قراءه الرش الدوري وأيضا التوعية بالاهتمام بتعليمات الخدمة المختلفة بمحصول القطن والذرة والسمسم وتنفيذ التوصيات الخاصة بمراحل النمو والاهتمام بمقاومة الآفات والامراض بجميع المحاصيل القائمة وتوعية المزارعين بالمبيدات الموصى بها والخدمة الجيدة.





وأشار وكيل الوزارة عند صرف الأسمدة بالكارت الذكي لمن تم استخراج لهم كروت وبها أي مشاكل تذكر المشكلة بمحضر إثبات حالة ويوقع عليه لجنه الصرف ويرفق به سبب المشكلة سواء من البنك أو من علي ماكينة الصرف ويتم الصرف لهم ورقي ويذكر به حسب مخصصات التعاون من قبل قديما لعدم تأخر الصرف للصالح العام للمزروعات.





وأيضا كتابة خطابات موجهة إلى بنوك القرى بأسماء جميع الحائزين الذين تم استخراج كارت الفلاح لهم حسب الكشوف الواردة من البنوك بأسماء كل حائز على حدة ويتم توزيعها على الحائزين والتنبيه عليهم بسرعة الاستلام.





كما تم التنبيه على مديري الإدارات بضرورة توعية المزارعين بأهمية الزراعات التعاقدية مثل دوار الشمس الزيتي وتوزيع التقاوي على جميع الجمعيات الزراعية كما أشار إلى ضرورة صرف مستلزمات الإنتاج الي المزارعين وتسهيل عملية الصرف لهم



