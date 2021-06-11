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الكويت ترفع سعر نفطها

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
وكالات
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رفعت الكويت أسعار النفط لخامها، وفقا لما أظهرته وثيقة اليوم الجمعة، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية انتعاشا.
أظهرت وثيقة أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي في يوليو 2021 عند 1.25 دولار فوق متوسط الأسعار المعروضة لبرميل خام عمان في بورصة دبي للطاقة، ولبرميل خام دبي على بلاتس، بزيادة عشر سنتات عن الشهر السابق.

كما حددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يوليو 2021 عند 1.60 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 45 سنتا عن الشهر السابق.

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