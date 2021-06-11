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أستاذ اجتماع: واقعة رفض كتابة قائمة منقولات قدمت وعيا جديدا (فيديو)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ مساعد علم الاجتماع، إن مقولة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال" التي انتشرت على مواقع التواصل الفترة الماضية ترفض خلالها أسرة عروس كتابة قائمة المنقولات، تحمل دلالات قوية وتعتمد في أساس نشرها على ثقافة الصورة.
وأوضح "رشاد، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن تلك المقولة ليست بجديدة على المجتمع المصري، مضيفا أن هناك نماذج كثيرة ترفض خلال بعض الأسر كتابة قائمة المنقولات لكن "الترند" الجديد في تلك المسألة وقد تفاعل معها الناس ما بين مؤيد ومعارض.
وأشار إلى أن إلغاء قائمة المنقولات مرتبط بثقافة الزواج، لافتا إلى أن ثقافة الزواج في الريف تختلف عن الحضر بسبب انتشار القيم في بعض مناطق الريف.
وتابع أن أسرة العروس برفضها كتابة قائمة المنقولات قدمت نموذجا للمجتمع ونشرت وعيا جديدا.

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