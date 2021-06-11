Advertisements

هكذا يظهر بيومي فؤاد خلال أحداث "عودة الأب الضال"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements
يواصل الفنان بيومي فؤاد تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، ويُجسد خلاله دور رجل أعمال يمتلك فندق كبير، والمسلسل من المقرر عرضه خلال الفترة المقبله.

"عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور ، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، وغيرهم إخراج أحمد عبد العال، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان بيومي فؤاد حاليًا في السينمات فيلم"ماما حامل" بطولة ليلى علوي، هدى الأتربي، محمد سلام، حمدي المرغني، وغيرهم من الفنانين.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

"سنفوز بالبطولات المحلية".. كارتيرون يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 15 ساعة

مورينيو يبرم صفقة مميزة لروما

منذ ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ ساعة

مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع جوندوجان

منذ 36 دقيقة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 23 ساعة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

09:00 ص

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

10:22 ص

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا