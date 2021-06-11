هكذا يظهر بيومي فؤاد خلال أحداث "عودة الأب الضال"

"عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور ، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، وغيرهم إخراج أحمد عبد العال، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد.



وفي سياق آخر، يُعرض للفنان بيومي فؤاد حاليًا في السينمات فيلم"ماما حامل" بطولة ليلى علوي، هدى الأتربي، محمد سلام، حمدي المرغني، وغيرهم من الفنانين.

يواصل الفنان بيومي فؤاد تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، ويُجسد خلاله دور رجل أعمال يمتلك فندق كبير، والمسلسل من المقرر عرضه خلال الفترة المقبله.