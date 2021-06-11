Advertisements

غدًا.. الحكم في دعوى تعديل الدستور لإعادة انتخاب الرئيس السيسي لأكثر من دورتين

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements


تفصل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، في دعوى قضائية تطالب بدعوة مجلس النواب للانعقاد لتعديل المادة 140 من الدستور بشكل يجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدة رئاسية والاستمرار في منصبه وفقًا للمادتين 128 و226 من الدستور.

وذكرت الدعوى المقامة من عصام ممدوح بسيوني المحامي، برقم 23076 لسنة 75 قضائية، أنه على الرغم من التعديلات الدستورية التي أجريت في 2019 للسماح بإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء مدة رئاسته الحالية، إلا أن المادة 140 من الدستور لازالت تقصر الاستمرار في المنصب على مدتين رئاسيتين فقط.

وأوضحت الدعوى أن تلك المادة تنص على أن: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.»

أخبار تهمك

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 13 ساعة

مورينيو يبرم صفقة مميزة لروما

منذ ساعة

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 19 ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ ساعة

مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع جوندوجان

منذ 34 دقيقة

"سنفوز بالبطولات المحلية".. كارتيرون يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

09:00 ص

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

10:22 ص

مورينيو يبرم صفقة مميزة لروما

10:31 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا